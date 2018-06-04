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即市新聞

04/06/2018 14:35

【ＷＷＤＣ】今起舉行，券商：中興陰霾下對相關股刺激作用料短暫

　　《環富通基金頻道記者伍賜好４日報道》蘋果每年一度的全球開發者大會（ＷＷＤＣ）將於
今日至周五（８日）在加州聖何西的ＭｃＥｎｅｒｙ演藝中心舉行。
　　這次的ＷＷＤＣ，蘋果會推出甚麼新品呢？傳聞將有ｉＯＳ　１２、新ｉＰａｄ　Ｐｒｏ、
廉價版ＭａｃＢｏｏｋ　Ａｉｒ，更可能有備受期待的ｉＰｈｏｎｅ　ＳＥ　２。據市場揣測，
新款的ＭａｃＢｏｏｋ　Ｐｒｏ和ＭａｃＢｏｏｋ　Ａｉｒ最有可能出現。

＊黃德几：受中興問題困擾，手機股難有大作為＊

　　儘管大家都密切留意ＷＷＤＣ今年有甚麼搞作，但券商則認為這只會對市場產生短線的影響
，最終還須看中美貿易談判進展而定，尤其是美國會否放生中興通訊（００７６３）
（深：００００６３）和華為這兩間中國通訊企業。
　　金利豐證券研究部執行董事黃德几對《環富通基金頻道》表示，在過去的ＷＷＤＣ，蘋果具
有空間推出全新的產品，其對市場產生的影響力較大，但隨著蘋果的產品多樣化已接近飽和，相
信未來再多樣化的空間和利潤已不大。在今年的ＷＷＤＣ，相信蘋果仍然會穩紮穩打，繼續改良
產品，這應不會對市場有大激刺作用，其影響亦屬短暫性的。
　　他認為，最終而言，投資者須關注中美貿易談判能否達成共識，尤其是在美國封殺中興和華
為的問題能否解決。他相信貿易談判最終會達成良好的結果，因為貿易戰對任何一方都不利。他
相信，貿易問題於未來半年內仍會繼續困擾市場，因此，今年與蘋果業務相關的手機股難有大作
為。不過，仍可進行短線趁低炒作的，例如丘鈦科技（０１４７８）已跌至低水平，可趁低短炒
等。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

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