【ＷＷＤＣ】今起舉行，券商：中興陰霾下對相關股刺激作用料短暫

《環富通基金頻道記者伍賜好４日報道》蘋果每年一度的全球開發者大會（ＷＷＤＣ）將於

今日至周五（８日）在加州聖何西的ＭｃＥｎｅｒｙ演藝中心舉行。

這次的ＷＷＤＣ，蘋果會推出甚麼新品呢？傳聞將有ｉＯＳ １２、新ｉＰａｄ Ｐｒｏ、

廉價版ＭａｃＢｏｏｋ Ａｉｒ，更可能有備受期待的ｉＰｈｏｎｅ ＳＥ ２。據市場揣測，

新款的ＭａｃＢｏｏｋ Ｐｒｏ和ＭａｃＢｏｏｋ Ａｉｒ最有可能出現。



＊黃德几：受中興問題困擾，手機股難有大作為＊



儘管大家都密切留意ＷＷＤＣ今年有甚麼搞作，但券商則認為這只會對市場產生短線的影響

，最終還須看中美貿易談判進展而定，尤其是美國會否放生中興通訊（００７６３）

（深：００００６３）和華為這兩間中國通訊企業。

金利豐證券研究部執行董事黃德几對《環富通基金頻道》表示，在過去的ＷＷＤＣ，蘋果具

有空間推出全新的產品，其對市場產生的影響力較大，但隨著蘋果的產品多樣化已接近飽和，相

信未來再多樣化的空間和利潤已不大。在今年的ＷＷＤＣ，相信蘋果仍然會穩紮穩打，繼續改良

產品，這應不會對市場有大激刺作用，其影響亦屬短暫性的。

他認為，最終而言，投資者須關注中美貿易談判能否達成共識，尤其是在美國封殺中興和華

為的問題能否解決。他相信貿易談判最終會達成良好的結果，因為貿易戰對任何一方都不利。他

相信，貿易問題於未來半年內仍會繼續困擾市場，因此，今年與蘋果業務相關的手機股難有大作

為。不過，仍可進行短線趁低炒作的，例如丘鈦科技（０１４７８）已跌至低水平，可趁低短炒

等。



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