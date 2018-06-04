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即市新聞

04/06/2018 10:38

【香港政情】港大中大學生會均有行動關注六四事件，但拒出席集會

　　《經濟通通訊社４日專訊》今日是六四事件２９周年，支聯會將於晚上在維園舉行燭光悼念
集會，惟近年多間大學都表明不會出席支聯會舉辦的晚會。港大學生會及中大學生會均表示，由
於不認同支聯會的綱領，因此不會出席他們舉辦的集會，但會有其他行動表達對六四事件的關注

　　港大學生會會長黃程鋒認同要保留六四真相，會於校內舉辦悼念六四的活動，包括洗刷國殤
之柱，認為可以保留真相及傳承港大學生追求民主的精神，不認為會削弱悼念的力量。他表示，
他們因不認同支聯會的「結束一黨專政，建設民主中國」綱領，因此不會出席集會。
　　中大學生會外務副會長陳偉霖則表示，在政府公布初中中史科的修訂課程大綱中，未提及六
四事件，會就此事到銅鑼灣派發單張，望引起大眾關注。他亦認同黃程鋒所指，無法認同支聯會
的綱領，認為近年支聯會雖然已較過去「貼地」，但與學生的想法仍有距離。
　　支聯會秘書李卓人表示，各大學生會不出席集會，的確會削弱向外界顯示的力量。他指，明
白年輕人有身份認同的問題，但希望年輕人可以不論身份，共同對抗內地威權。但他亦認為，學
生自行舉辦活動傳承六四記憶亦是好事，最重要是抗衡中共打壓真相。
　　前學運領袖王丹在社交網站發文指，每年的維園燭光都撼動無數人的心，雖然２９年來很多
人感覺失望甚至絕望，但認為「燭光雖然微弱，但是只要燭光不滅，我們就依然可以向光而行」
。（ｃｗ）（ｚｚ）

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