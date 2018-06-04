【香港政情】梁頌恆游蕙禎等５人非法集結罪成，各被判囚４星期

《經濟通通訊社４日專訊》青年新政梁頌恆和游蕙禎連同助理及義工等５人涉衝擊立法會會

議室，各被控一項參與非法集結，及一項企圖強行進入的交替控罪。５人早前已被判罪名成立，

今日各被判囚４星期。

梁頌恆和游蕙禎早前表示不求情，惟游蕙禎的代表律師今日在庭上呈上３封求情信，其中一

封由游蕙禎親自撰寫，指自己由定罪至今，不斷反思案發時的行為，究竟自己是為捍衞理念或是

一己之私，認為自己輕視了言行帶來的後果和政治責任，承認有時為了讓別人聽到她的想法，而

欠缺思量地向前衝。

她亦在信中表示，自己雙親患上癌症，又被傳媒跟蹤，甚至要面對有人以畜牲稱呼自己的女

兒，但自己過去專注社運，甚少與他們分擔。她昨日提早與雙親慶祝父親節，發現他們難掩傷心

擔憂，望日後能有多點時間陪伴雙親。

游蕙禎在信中又替其餘３名被告、前議員助理求情，指自己被取消議員資格，令他們失去工

作，理應在當日保護他們，希望法庭輕判３人。

另外兩封求情信則由游蕙禎的中史科老師，以及時事評論員林鴻達撰寫。其中史科老師表示

，游蕙禎在學時已會公義地為同學發聲，不平則鳴；林鴻達則指，游蕙禎是一個謙謙有禮和心思

單純的人。

梁頌恆和游蕙禎於２０１６年被立法會裁定宣誓無效後，在同年１１月２日，與３名前議員

助理及義工衝入立法會會議室，以擴音器圖自行宣誓。３名同樣被控的前議員助理及義工包括楊

禮康、鍾雪瑩及張子龍。（ｃｗ）（ｚｚ）

