【香港政情】梁頌恆游蕙禎等５人獲准保釋等待上訴，期間不得離港

《經濟通通訊社４日專訊》青年新政梁頌恆和游蕙禎連同助理及義工楊禮康、鍾雪瑩及張子

龍涉衝擊立法會會議室，各被控一項參與非法集結，及一項企圖強行進入的交替控罪。５人早前

已被判罪名成立，今日各被判囚４星期。

他們隨即申請保釋等候上訴，獲法官批准以現金３０００元保釋，期間不得離港。（ｃｗ）

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