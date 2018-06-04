《每周華語－黃溢華》美中俄之朝鮮「暗戰」！

《每周華語》外電引述叙利亞巴沙爾可能往朝鮮與金正恩面談云云。至剛過的周末，６月

１２日美朝會談又有很大機會舉行。當然，不代表可於短期有意外的好消息，南韓及朝鮮仍在戰

爭狀態。另一方面，美中仍在北京為貿易積極談判，最新公布，未見有很大確切的突破。美中談

判，多少與美朝會談拉上關係。



上周美國對中國又出招，對５００億美元中國出口提升關稅云云。美國又再左右拉弓，以貿

易談判╱中興等事件力壓中國，另一方面，則以朝鮮談判為另一手段：「一時鬆，一時緊」。目

前又「炒」６月１２日新加坡美朝可「破天荒」會面。朝鮮╱南韓仍在戰爭狀態，若能全面和平

，不是「休戰」，即使不是「二合一」的國家但對東北亞地緣政局都有好的開端。上周消息多，

不只有俄國世界盃，也見日本、南韓話事人可能飛新加坡一起談判。「六方」會談已不存在，如

果６月１２日有會議，卻少了中俄兩國乎？



上周俄外長拉夫羅夫十年以來再訪朝鮮，金正恩又有機會大顯身手。拉夫羅夫表明不可能

「一朝」便可全面棄核！可見金正恩有俄人的支持。美俄近年於中東叙利亞較量，俄人一點也不

讓步。今支持朝鮮，不直接參與會談，也等於「參與」了。因為拉夫羅夫親自訪朝鮮，反映中俄

兩國對朝鮮之支持，亦使６月１２日之美朝會談，有「底線」也。事實上，美中俄之朝鮮「暗戰

」，由「六方」會談轉為美朝「直接」一點對話。而金正恩亦不可能不「看一看」及尊重中俄之

取態。



６月１２日會議也不一定成功，且開會的潛在震動可以很大。一旦「和氣」收場，利好股市

，但亦有限制，因為「一次」會談，那怕有驚天動地的突破，市場也有保留。若會談無公布，又

或「不歡」而散，相信對市場打擊大。且美中貿易談判看似不太順利，至少短期未見有真正談判

的突破點。簡言之，筆者以為，如果６月╱７月均無好消息，反而一面倒是負面的消息，那麼股

債市，美匯都可能極為波動。美國採取「局中局」：牌面美朝會談，有可能只是「不急於成事」

的會談，局限╱打擊中俄之角色，甚而集中針對中國不足為奇。６月季結，可以極為波動，恆指

失守三萬可以。



恆指力守三萬，以２９０００╱３００００支持區。美失業率又再改善，經濟好，但仍未見

有「高」通脹。油價仍可能再升見８０╱１００美元機會有。而美市高位徘徊，經濟數據好，不

代表經濟動力「強」，「ＱＥ」多年之後，「收水」仍慢，歐日仍在困局，美中能否各取所需？

且看談判之結果了。《資深市場人士 黃溢華》

