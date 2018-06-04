【香港政情】梁頌恆和張子龍將上訴，游蕙禎及其餘兩名議助不上訴

《經濟通通訊社４日專訊》青年新政梁頌恆和游蕙禎連同助理及義工楊禮康、鍾雪瑩及張子

龍涉衝擊立法會會議室，各被控一項參與非法集結，及一項企圖強行進入的交替控罪。５人早前

已被判罪名成立，今日各被判囚４星期，獲准各以３千元保釋，期間不得離開本港。

５人的律師下午確認，梁頌恆及其中一名助理張子龍將會上訴；而游蕙禎與楊禮康、鍾雪瑩

均決定不上訴，須即時還柙服刑。（ｃｗ）（ｚｚ）

