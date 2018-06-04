《地產人眼－黃漢成》「一孩政策」後患無窮

《地產人眼》近日有傳中國政府正考慮結束實施了４０年的計劃生育國策，讓夫婦們自由生

育。其實「一孩政策」實施以來後遺問題極多，年青人口及勞動力對一個國家的發展至為重要，

中國要成為真正的強國，結束「一孩政策」實屬必要。



上世紀５０年代，中國前領導人毛澤東主席提出「人多好辦事」的口號，國家鼓勵生育，對

人口的增長採取鼓勵和放任的態度。然而人口急速膨脹，國家卻要面對糧食供應不足的問題，

６０年代政府雖採用「糧票」配給制，惟不少人仍然要捱餓；結果隨著１９７８年改革開放，中

國政府大力推行計劃生育，開始實施「一孩政策」，計劃自推行以來，中國人口的確是控制下來

，然而不少的後遺問題亦隨之而生。



計劃生育無疑能達至人口控制的目的，然而長遠而言，卻會令人口結構嚴重扭曲，衍生人口

老化、年青生產力斷層的問題，直接影響到國家經濟的發展；加上中國人傳統重男輕女的觀念，

「一孩政策」亦令到男女比例嚴重失衡，直接影響婚配，而獨生子女將來更要獨力供養父母及祖

父輩，隨時一個人要照顧六個長者，壓力之大可想而知。



＊樓市辣招亦後患無窮＊



與此同時，人口增長與經濟發展息息相關。由於計劃生育政策，中國生育率已從１９７１年

的５﹒８％下降至２０１０年的１﹒１８％，國內政府察覺到問題日趨嚴重，２０１５年開始實

施「二孩政策」，然而效果卻遠低於預期。其實計劃經濟及生育無疑能達到特定的目的，然而長

遠而言，卻是扭曲了原來的市場機制，正如辣招之於樓市，衍生出無窮後患；現今不少先進國家

都面對人口老化及出生率偏低的問題，祖國現在已強大起來，絕對有能力讓人民自由生育，筆者

認為國內政府除盡快結束限生政策外，更要致力營造有利小孩出生、成長的環境，這樣才能培育

出未來的國家棟樑。《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

