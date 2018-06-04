【擔保擴容】人行：擴大ＭＬＦ擔保品範圍，納入綠色金融債券等

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》人民銀行公告，決定適當擴大中期借貸便利

（ＭＬＦ）擔保品範圍。

此次新增的擔保品主要包括：一是不低於ＡＡ級的小微、綠色和「三農」金融債券；二是Ａ

Ａ＋、ＡＡ級公司信用類債券，包括企業債、中期票據、短期融資券等；三是優質的小微企業貸

款和綠色貸款。此前，ＭＬＦ操作接受國債、央行票據、國開行及政策性金融債、地方政府債券

、ＡＡＡ級公司信用類債券等作為擔保品。

人行表示，此次擴大ＭＬＦ擔保品範圍，突出了小微企業債、綠色債以及小微企業貸款、綠

色貸款並優先接受為擔保品，有利於引導金融機構加大對小微企業、綠色經濟等領域的支持力度

，緩解小微企業融資難、融資貴問題。



＊緩解部分金融機構高等級債券不足問題＊



在公司信用類債券方面，從以前只接受最高等級的ＡＡＡ級債券擴大到接受ＡＡ＋、ＡＡ級

債券，有利於平等對待各類發債主體，促進信用債市場健康發展。此外，增加了ＡＡ＋、ＡＡ級

信用債以及小微企業貸款、綠色貸款作為ＭＬＦ擔保品，可以在一定程度上緩解部分金融機構高

等級債券不足的問題。

人行稱，未來，將繼續實施穩健中性的貨幣政策，保持流動性合理穩定，引導貨幣信貸和社

會融資規模平穩適度增長，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

