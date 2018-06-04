《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》針對近日網上反映有關影視從業人員簽訂「
陰陽合同」中的涉稅問題，國家稅務總局稱，高度重視，已責成江蘇等地稅務機關依法開展調查
核實。如發現違反稅收法律法規行為，將嚴格依法處理。
國家稅務總局表示，將在已部署開展對部分高收入、高風險影視從業人員依法納稅情況進行
評估調查的基礎上，進一步強化風險防控分析，加大徵管力度，依法查處違法違規行為。
04/06/2018 08:57
【駐京專電】國稅總局：將核實影視從業員「陰陽合同」涉稅問題
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》針對近日網上反映有關影視從業人員簽訂「
陰陽合同」中的涉稅問題，國家稅務總局稱，高度重視，已責成江蘇等地稅務機關依法開展調查
核實。如發現違反稅收法律法規行為，將嚴格依法處理。
國家稅務總局表示，將在已部署開展對部分高收入、高風險影視從業人員依法納稅情況進行
評估調查的基礎上，進一步強化風險防控分析，加大徵管力度，依法查處違法違規行為。
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