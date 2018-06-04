《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》北京５月二手房成交１﹒８１萬套，創下了
１４個月以來的新高。同比上漲６７﹒５％；環比漲幅達３２﹒３％。
去年「３．１７新政」以來二手房價格的持續下調，讓一些剛需結束觀望；同時部分區小學
入學政策的調整，也導致短期內「學區房」成交量有所上漲。但業內人士認為，北京二手房市場
繼續升溫的後勁恐怕已經不足，後期伴隨著限房價、共有產權房項目的大批入市，剛需將在新房
市場有更多選擇。
04/06/2018 08:57
【駐京專電】北京５月二手房成交量近２萬套，創１４個月高
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》北京５月二手房成交１﹒８１萬套，創下了
１４個月以來的新高。同比上漲６７﹒５％；環比漲幅達３２﹒３％。
去年「３．１７新政」以來二手房價格的持續下調，讓一些剛需結束觀望；同時部分區小學
入學政策的調整，也導致短期內「學區房」成交量有所上漲。但業內人士認為，北京二手房市場
繼續升溫的後勁恐怕已經不足，後期伴隨著限房價、共有產權房項目的大批入市，剛需將在新房
市場有更多選擇。
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