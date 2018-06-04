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即市新聞

04/06/2018 14:49

【貿易開戰】官媒：中美磋商釋信號，守護共識需中美相向篤定而行

　　《經濟通通訊社４日專訊》官媒《新華社》發表評論文章指，中美雙方６月２日至３日在北
京釣魚台國賓館就兩國經貿問題進行了磋商。多位長期關注中美關係的專家認為，短短一個月內
，中美先後在北京、華盛頓、北京三度磋商，雙方對此重視程度之高不言而喻；要守護反覆磋商
達成的成果，關鍵在於兩國恪守不打貿易戰這一前提，相向篤定而行。
　　專家認為，中美經貿磋商成果來之不易，不希望看到這些成果付之東流，希望美方同樣珍惜
，以積極共贏的態度解決雙邊貿易關切，這將不僅有利於中美兩國，也有利於世界。（ｂｉ）

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