【擔保擴容】證券時報：擴大ＭＬＦ擔保內容範圍不代表放水

《經濟通通訊社４日專訊》人民銀行擴大中期借貸便利（ＭＬＦ）的擔保品，官媒《證券時

報》頭版評論文章指，新政策並不是放水，而是維持銀行體系資金穩定、加碼經濟薄弱環節支持

力度的結構性政策調整。

人行上周五（１日）公布，決定將ＭＬＦ擔保品範圍進一步擴大，將ＡＡ＋、ＡＡ級公司信

用類債券納入擔保品範圍。

文章指，新政策無疑是對近期民企違約事件的積極回應，意在為代表多數評級在ＡＡ級以上

的民企信用債增信，紓解市場因接連違約而產生的恐慌性情緒。

不過，文章認為，ＭＬＦ只是人行投放流動性的工具之一，而非唯一工具，加上人行４月進

行了定向降準置換到期ＭＬＦ，預料人行會陸續推出，ＭＬＦ餘額規模會逐步控制，擴容不會對

新增規模產生太大影響。

另外，今次擔保品擴容範圍仍比較「節制」、有針對性，主要側重於小微、綠色、「三農」

，與「三大攻堅戰」政策目標契合，反映今次仍是結構性政策，而非總量放鬆的政策。

文章又認為，在穩健中性貨幣政策基調不變的情況下，今個月適逢年中流動性「大考」，以

及巨量ＭＬＦ到期，人行仍有很大概率繼續推出定向降準置換到期ＭＬＦ，但這並不意味流動性

放鬆，而仍是維持銀行體系資金穩定、加碼經濟薄弱環節支持力度的結構性政策調整。（ｋｌ）

