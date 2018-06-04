《經濟通通訊社４日專訊》歐盟早前指，中國以不公平手法要求歐盟在華企業轉移技術，不
符合世界貿易組織的規定而提出申訴。中國商務部對此回應稱，收到歐盟提出的磋商請求，強調
中國重視知識產權保護，已採取多項措施保護知識產權擁有人的權益。在知識產權合作方面，中
歐建立工作組機制保持溝通，將根據世貿爭端解決程序妥善處理。（ｌｃ）
04/06/2018 09:15
【貿易開戰】商務部：對歐盟就中國技術轉移措施向世貿申訴感遺憾
《經濟通通訊社４日專訊》歐盟早前指，中國以不公平手法要求歐盟在華企業轉移技術，不
符合世界貿易組織的規定而提出申訴。中國商務部對此回應稱，收到歐盟提出的磋商請求，強調
中國重視知識產權保護，已採取多項措施保護知識產權擁有人的權益。在知識產權合作方面，中
歐建立工作組機制保持溝通，將根據世貿爭端解決程序妥善處理。（ｌｃ）
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