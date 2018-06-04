【貿易開戰】傳中糧購買美國大豆，惟特朗普立場反覆令買家不安

《經濟通通訊社４日專訊》外電引述知情人士指，中糧集團以及中國儲備糧管理集團有限公

司已向美國買進至少１０單美國大豆。但未來採購情況或將因中美貿易關系再現緊張而受到威脅

。

中方在５月１９日已同意從美國進口更多商品和服務，包括同意國企重新開始購買美國大豆

，以降低兩國之間的貿易逆差。外界將此視為雙方貿易爭端暫時熄火的跡象。但美國總統特朗普

的貿易立場上周又意外轉為強硬，威脅對進口自中國價值５００億美元的商品徵收關稅，除非中

國解決竊取美國知識產權問題，否則將予以實施。（ｌｃ）

