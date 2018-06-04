【獨角獸登陸】官媒狠批，藥明康德收挫９％，創上市以來最大跌幅

《經濟通通訊社４日專訊》醫藥界獨角獸藥明康德（滬：６０３２５９）繼上星期連續漲停

斷纜後，今日被官媒重拳出擊，點名批評股價升幅不合理並脫離基本面，藥明康德今日收市挫９

％，創上市以來最大單日跌幅，亦是至今第二支陰燭。



＊股價破頂後直線下滑至最多跌停＊



藥明康德今早高開後向上，最多升４％，高見１３８﹒８７元（人民幣．下同），為上市以

來最高。不過，股價隨即掉頭向下，午後跌勢加劇，由半日收市的跌２％，直線下挫至７％。尾

市跌幅再進一步擴大，曾經一度跌停，低見１１９﹒５８元，收市挫９％，報１２０﹒９元，成

交４６﹒４億元，市值跌至１２６０億元，動態市盈率則降至約１０８倍。



＊官媒批獨角獸虛胖之風不可長＊



官媒《中國證券報》刊登評論文章，點名提及藥明康德，指股價上市後即錄得連續１６個一

字漲停、股價過百元、總市值過千億、一手賺逾十萬元，認為二級市場投機炒作色彩過分濃厚，

公司整體估值已顯著脫離基本面支撐。

文章分析認為，藥明康德曾經在美股上市，且已分拆其他業務到外地上市，即使考慮到近年

公司增長較高，但目前最新市值已高達１３８４億元，動態市盈率高達１１９倍，表現過於「神

奇」，質疑已達到「虛胖」階段，呼籲「虛胖」之風不可長。（ｋｌ）

