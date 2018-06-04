【蔽日無光】最嚴光伏新政拆補貼溫床，逆轉行業生態，勢掀洗牌潮

《經濟通通訊社記者楊英傑４日專訊》中國三部委聯合下發最嚴苛光伏政策，包括暫不安排

全國普通光電站建設規模，更於６月後終止補貼所有分布式光伏項目，不設緩衝期。這對於在補

貼溫室中生存的光伏行業而言，無疑是進入了「遮天蔽日」的寒冬期，相關光伏港股及Ａ股今日

集體大瀉。專家對《經濟通通訊社》表示，新政短期內對行業而言不是好消息，如果新政導致光

伏電價接近現金成本水平，相信「沒有一家有好日子過」。



＊受資助大型光電站停工，電價補貼全面縮水＊



發改委、財政部、國家能源局聯合印發《關於２０１８年光伏發電有關事項的通知》，國家

能源局新能源司和國家發改委價格司相關負責人對此表示，中國光伏發電當前發展的重點需要轉

移至提質增效、推進技術進步方面，這句話暗示著中國不再鼓勵擴大光伏產能，光伏企業依賴補

貼過活的時代已經結束。

通知明確要求優化光伏發電新增建設規模，暫不安排今年普通光伏電站的建設規模，換言之

，各地受國家補貼而新建的集中式光伏電站項目須即時叫停，而因政策寬鬆而備受青睞的分布式

光伏，在通知發布後被納入指標管理，僅確定了１０００萬千瓦左右規模的分布式光伏項目上線

。

招銀國際新能源板塊分析員蕭小川接受《經濟通通訊社》訪問時表示，預計光伏行業今年新

增裝機容量將下降３０％至４０％。而新增裝機的大幅縮水，亦對國內的光伏設備商帶來重大打

擊。

除了產能設限外，補貼退坡亦是新政的一大重點。通知即日起下調新投運的光伏電站標桿上

網電價，電價每千瓦時統一降低０﹒０５元（人民幣．下同），而分布式光伏發電項目的補貼標

準調整為每千瓦時０﹒３２元，每千瓦時降低０﹒０５元。蕭小川表示，分布式項目補貼下調幅

度為售價的１３％左右，但光伏行業處於利潤幅度偏高水平，此等降幅「比較好接受」。



＊小型光伏企業難捱寒冬，或引發行業違約危機＊



另外，通知亦規定各地亦須積極推進分布式光伏資源配置市場化，鼓勵地方政府以競標方式

配置非戶用分布式光伏發電項目，且要將上網電價作為重要競爭條件，意味著企業日後若要建設

分布式光伏項目，或須以放棄部分補貼作為條件。

綜合而言，蕭小川同意短期內小型光伏公司將難以生存，但要關注這類公司是以何種形式退

出市場，如果是以債務違約的方式結束運營，將影響整個產業鏈，屆時即使是具有成本優勢的大

型光伏企業，在融資上也會遇到困難，所以蕭認為新政短期對整個行業而言都不是好消息，至於

大公司在市場整合後能否增加優勢，蕭表示目前比較難評估。蕭小川對光伏Ａ股及港股維持「中

性」看法。

三部委聯手為高歌猛進的光伏業按下了剎車掣，讓行業從「形勢大好」的肥皂泡中返回現實

，而光伏行業面對當初過度擴張帶來的過剩產能，昔日的利潤率難以維持，還要處理棘手的債務

問題，預計部分債台高築的小型光伏企業將中途落車，行業迎來洗牌潮。

