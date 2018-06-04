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04/06/2018 15:15

【蔽日無光】最嚴光伏新政拆補貼溫床，逆轉行業生態，勢掀洗牌潮

　　《經濟通通訊社記者楊英傑４日專訊》中國三部委聯合下發最嚴苛光伏政策，包括暫不安排
全國普通光電站建設規模，更於６月後終止補貼所有分布式光伏項目，不設緩衝期。這對於在補
貼溫室中生存的光伏行業而言，無疑是進入了「遮天蔽日」的寒冬期，相關光伏港股及Ａ股今日
集體大瀉。專家對《經濟通通訊社》表示，新政短期內對行業而言不是好消息，如果新政導致光
伏電價接近現金成本水平，相信「沒有一家有好日子過」。

＊受資助大型光電站停工，電價補貼全面縮水＊

　　發改委、財政部、國家能源局聯合印發《關於２０１８年光伏發電有關事項的通知》，國家
能源局新能源司和國家發改委價格司相關負責人對此表示，中國光伏發電當前發展的重點需要轉
移至提質增效、推進技術進步方面，這句話暗示著中國不再鼓勵擴大光伏產能，光伏企業依賴補
貼過活的時代已經結束。
　　通知明確要求優化光伏發電新增建設規模，暫不安排今年普通光伏電站的建設規模，換言之
，各地受國家補貼而新建的集中式光伏電站項目須即時叫停，而因政策寬鬆而備受青睞的分布式
光伏，在通知發布後被納入指標管理，僅確定了１０００萬千瓦左右規模的分布式光伏項目上線

　　招銀國際新能源板塊分析員蕭小川接受《經濟通通訊社》訪問時表示，預計光伏行業今年新
增裝機容量將下降３０％至４０％。而新增裝機的大幅縮水，亦對國內的光伏設備商帶來重大打
擊。
　　除了產能設限外，補貼退坡亦是新政的一大重點。通知即日起下調新投運的光伏電站標桿上
網電價，電價每千瓦時統一降低０﹒０５元（人民幣．下同），而分布式光伏發電項目的補貼標
準調整為每千瓦時０﹒３２元，每千瓦時降低０﹒０５元。蕭小川表示，分布式項目補貼下調幅
度為售價的１３％左右，但光伏行業處於利潤幅度偏高水平，此等降幅「比較好接受」。

＊小型光伏企業難捱寒冬，或引發行業違約危機＊

　　另外，通知亦規定各地亦須積極推進分布式光伏資源配置市場化，鼓勵地方政府以競標方式
配置非戶用分布式光伏發電項目，且要將上網電價作為重要競爭條件，意味著企業日後若要建設
分布式光伏項目，或須以放棄部分補貼作為條件。
　　綜合而言，蕭小川同意短期內小型光伏公司將難以生存，但要關注這類公司是以何種形式退
出市場，如果是以債務違約的方式結束運營，將影響整個產業鏈，屆時即使是具有成本優勢的大
型光伏企業，在融資上也會遇到困難，所以蕭認為新政短期對整個行業而言都不是好消息，至於
大公司在市場整合後能否增加優勢，蕭表示目前比較難評估。蕭小川對光伏Ａ股及港股維持「中
性」看法。
　　三部委聯手為高歌猛進的光伏業按下了剎車掣，讓行業從「形勢大好」的肥皂泡中返回現實
，而光伏行業面對當初過度擴張帶來的過剩產能，昔日的利潤率難以維持，還要處理棘手的債務
問題，預計部分債台高築的小型光伏企業將中途落車，行業迎來洗牌潮。

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