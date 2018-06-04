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即市新聞

04/06/2018 15:15

【蔽日無光】光伏補貼現千億缺口危機，政府忍痛刺穿泡沫

　　《經濟通通訊社記者楊英傑４日專訊》中國三部委聯合下發最嚴苛光伏政策，對集合式及分
布式光伏站的建設、補貼額均進行限制，一改以往大力支持的論調。光伏業過去４年迎來快速增
長，從今年起要轉型作技術升級，行業間即將經歷陣痛期。
　　而更尷尬的是，中國於去年１０月才鼓勵分布式光伏行業交易市場化，今年１月初更明確要
求金融機構盡快對光電站建設落實貸款優惠及融資保障，結果時至今日不但禁止負債建設光伏扶
貧電站，更出台嚴政控制產能，光伏政策轉向之快令人難以捉摸。

＊政府變臉阻光伏擴張，去產能劇本再度上演＊

　　在嚴苛光伏新政的背後，是政府須面對因大量補貼造成的行業困境。
　　行業目前最嚴重問題在於政府補貼壓力太大，而且短期內難以解決。中國可再生能源產業一
直通過「標桿電價＋補貼」的方式發展，但隨著補貼溫床吸引大量資本擴產，光伏裝機率快速攀
升，據報截至去年底，可再生能源補貼缺口已達到１０００億元人民幣。市場分析，新政意圖通
過減少增量項目，主動刺穿「行業泡沫」規避補貼缺口擴大的風險。
　　另外一個死症則是光伏發電棄光問題，根據國家能源局數據顯示，去年全國光伏發電量
１１８２億千瓦時，同比增長７８﹒６％，全國棄光率則為６％，而新疆和甘肅由於技術問題，
棄光率分別高達２２％和２０％。有業內人士分析稱，行業因為有補貼資助，所以只考慮從擴產
方面增加電力供應，沒有想過技術升級降低棄光率，擔心此趨勢將導致累積產能過剩風險。
　　中國光伏產業似乎正在走鋼鐵業、煤炭業的舊路，由國家支持、強勢擴張的政策風口走到去
產能、行業洗牌的關鍵路口，中國日後應轉變行業監管的思維，讓具一定規模的行業適當市場化
，以免導致大量資源浪費。

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