【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶２９點子，報６﹒４１９８

《經濟通通訊社４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４２０８，較上個交易日大跌

１３０點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早小幅低開２９點子，報６﹒４１９８，上個交易日

即期匯率收盤報６﹒４１６９。（ｌｃ）

