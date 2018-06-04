《經濟通通訊社４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４２０８，較上個交易日大跌
１３０點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早小幅低開２９點子，報６﹒４１９８，上個交易日
即期匯率收盤報６﹒４１６９。（ｌｃ）
04/06/2018 09:38
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶２９點子，報６﹒４１９８
《經濟通通訊社４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４２０８，較上個交易日大跌
１３０點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早小幅低開２９點子，報６﹒４１９８，上個交易日
即期匯率收盤報６﹒４１６９。（ｌｃ）
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