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即市新聞

04/06/2018 16:51

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期反彈收升４６點子，報６﹒４１２３

　　《經濟通通訊社４日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４１２３，較
上個交易日４時３０分收盤價反彈４６點子。全日在６﹒４２３４至６﹒４１０７之間波動。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升８５點子，報６﹒４０４６。
　　今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４２０８，較上個交易日跌１３０點子。（ｌｃ）

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