【聚焦人幣】人幣兌一美元即期反彈收升４６點子，報６﹒４１２３

《經濟通通訊社４日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４１２３，較

上個交易日４時３０分收盤價反彈４６點子。全日在６﹒４２３４至６﹒４１０７之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升８５點子，報６﹒４０４６。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４２０８，較上個交易日跌１３０點子。（ｌｃ）

