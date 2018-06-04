《經濟通通訊社４日專訊》市場消息指，人行繼續放水，今日將進行２００億元（人民幣．
下同）７天期逆回購操作、２００億元２８天期逆回購操作。
公開市場今日有２００億元逆回購到期，即今日淨投放２００億元。（ｌｃ）
04/06/2018 09:17
【人行放水】消息稱人行今進行４００億逆回購，淨投放２００億
《經濟通通訊社４日專訊》市場消息指，人行繼續放水，今日將進行２００億元（人民幣．
下同）７天期逆回購操作、２００億元２８天期逆回購操作。
公開市場今日有２００億元逆回購到期，即今日淨投放２００億元。（ｌｃ）
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