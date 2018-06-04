【人行放水】人行４００億逆回購利率持平，淨投放２００億

《經濟通通訊社４日專訊》人民銀行公布，今日進行的２００億元（人民幣．下同）７天期

逆回購中標利率持平，為２﹒５５％；２００億元２８天期逆回購中標利率持平，為２﹒８５％

。

公開市場今日有２００億元逆回購到期，即今日淨投放４００億元，人行已連續第六日放水

。（ｌｃ）

