《經濟通通訊社４日專訊》人民銀行公布，今日進行的２００億元（人民幣．下同）７天期
逆回購中標利率持平，為２﹒５５％；２００億元２８天期逆回購中標利率持平，為２﹒８５％
。
公開市場今日有２００億元逆回購到期，即今日淨投放４００億元，人行已連續第六日放水
。（ｌｃ）
04/06/2018 10:17
【人行放水】人行４００億逆回購利率持平，淨投放２００億
《經濟通通訊社４日專訊》人民銀行公布，今日進行的２００億元（人民幣．下同）７天期
逆回購中標利率持平，為２﹒５５％；２００億元２８天期逆回購中標利率持平，為２﹒８５％
。
公開市場今日有２００億元逆回購到期，即今日淨投放４００億元，人行已連續第六日放水
。（ｌｃ）
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