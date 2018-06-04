《經濟通通訊社４日專訊》據內媒報道，工業富聯（滬：６０１１３８）董事長陳永正周六
（２日）在ＤｅｅｐＴｅｃｈ深科技大會上透露，工業富聯將於周五（８日）在上交所敲鑼上市
。
工業富聯屬於鴻海系，為內地精密製造業龍頭，在全球具有一定市場佔有率。今次公司上市
集資２７１﹒２億元人民幣，將用於提升智能製造能力，研究雲計算、５Ｇ及物聯網等最新科技
概念。工業富聯作為獨角獸，引發股民認投潮，網上中籤率０﹒３４２％，發行價
１３﹒７７元人民幣。（ｅｙ）
04/06/2018 10:26
【獨角獸登陸】工業富聯董事長陳永正：公司６月８日掛牌上市
《經濟通通訊社４日專訊》據內媒報道，工業富聯（滬：６０１１３８）董事長陳永正周六
（２日）在ＤｅｅｐＴｅｃｈ深科技大會上透露，工業富聯將於周五（８日）在上交所敲鑼上市
。
工業富聯屬於鴻海系，為內地精密製造業龍頭，在全球具有一定市場佔有率。今次公司上市
集資２７１﹒２億元人民幣，將用於提升智能製造能力，研究雲計算、５Ｇ及物聯網等最新科技
概念。工業富聯作為獨角獸，引發股民認投潮，網上中籤率０﹒３４２％，發行價
１３﹒７７元人民幣。（ｅｙ）
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