【獨角獸登陸】工業富聯董事長陳永正：公司６月８日掛牌上市

《經濟通通訊社４日專訊》據內媒報道，工業富聯（滬：６０１１３８）董事長陳永正周六

（２日）在ＤｅｅｐＴｅｃｈ深科技大會上透露，工業富聯將於周五（８日）在上交所敲鑼上市

。

工業富聯屬於鴻海系，為內地精密製造業龍頭，在全球具有一定市場佔有率。今次公司上市

集資２７１﹒２億元人民幣，將用於提升智能製造能力，研究雲計算、５Ｇ及物聯網等最新科技

概念。工業富聯作為獨角獸，引發股民認投潮，網上中籤率０﹒３４２％，發行價

１３﹒７７元人民幣。（ｅｙ）

