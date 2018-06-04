《經濟通通訊社４日專訊》橫店影視（滬：６０３１０３）午後在互動平台表示，公司主營
業務是院線發行、電影放映及相關衍生業務，范冰冰事件不會對公司造成影響。橫店影視現跌４
﹒４％，報３３﹒４元人民幣。
國家稅務總局較早時表示，高度重視近日網上反映有關影視從業人員簽訂「陰陽合同」中的
涉稅問題，並已責成江蘇等地稅務機關依法開展調查核實，如發現違反稅收法律法規行為，將嚴
格依法處理。（ｅｎ）
04/06/2018 14:58
【逃稅風波】橫店影視挫逾４％，指與范冰冰事件無關
《經濟通通訊社４日專訊》橫店影視（滬：６０３１０３）午後在互動平台表示，公司主營
業務是院線發行、電影放映及相關衍生業務，范冰冰事件不會對公司造成影響。橫店影視現跌４
﹒４％，報３３﹒４元人民幣。
國家稅務總局較早時表示，高度重視近日網上反映有關影視從業人員簽訂「陰陽合同」中的
涉稅問題，並已責成江蘇等地稅務機關依法開展調查核實，如發現違反稅收法律法規行為，將嚴
格依法處理。（ｅｎ）
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