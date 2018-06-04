【逃稅風波】華策影視回應合同事件：依法整頓有利公平競爭

《經濟通通訊社４日專訊》華策影視（深：３００１３３）於投資者互動平台對「娛樂圈大

小合同事件」回應指，今次事件是行業從不規範到規範化發展進程中的一個階段，對影視內容行

業是長期利好，而從長期看，依法對行業亂象和違規行為進行整頓，將有利於為守法經營的企業

營造更為公平的競爭環境。

華策影視今日收挫２﹒８％。（ｅｎ）

