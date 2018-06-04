《經濟通通訊社４日專訊》華策影視（深：３００１３３）於投資者互動平台對「娛樂圈大
小合同事件」回應指，今次事件是行業從不規範到規範化發展進程中的一個階段，對影視內容行
業是長期利好，而從長期看，依法對行業亂象和違規行為進行整頓，將有利於為守法經營的企業
營造更為公平的競爭環境。
華策影視今日收挫２﹒８％。（ｅｎ）
04/06/2018 16:16
【逃稅風波】華策影視回應合同事件：依法整頓有利公平競爭
《經濟通通訊社４日專訊》華策影視（深：３００１３３）於投資者互動平台對「娛樂圈大
小合同事件」回應指，今次事件是行業從不規範到規範化發展進程中的一個階段，對影視內容行
業是長期利好，而從長期看，依法對行業亂象和違規行為進行整頓，將有利於為守法經營的企業
營造更為公平的競爭環境。
華策影視今日收挫２﹒８％。（ｅｎ）
|生財有道04/06/2018
【蔽日無光】最嚴光伏新政拆補貼溫床 逆轉行業生態 勢掀洗牌潮
|生財有道04/06/2018
蘋果WWDC今起舉行 黃德几：中興陰霾下刺激作用料短暫
|FOCUS04/06/2018
【FOCUS】拒簽長協議談判陷僵局 Smart侵侵恐對華徵稅
|興證快訊04/06/2018
歐債危機
|國際動態04/06/2018
【美朝峰會】金正恩星酒店宿費 傳美願支付
|生財有道01/06/2018
【摩力起動】被動基金提早建倉 入摩首日反應平淡
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰