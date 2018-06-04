《經濟通通訊社４日專訊》據外電報道，小米計劃３０億美元內地發行ＣＤＲ計劃，佔
ＩＰＯ募資總額３０％，其餘部分在香港發售。
有消息指，小米將於本周四（７日）進行上市聆訊，最快月底招股集資逾７０億美元（約
５４６億港元），部署７月上旬在港掛牌。
此前有報道指，小米將在７月１６日發行ＣＤＲ，成為中國首間ＣＤＲ企業。（ｂｉ）
04/06/2018 17:13
【小米上市】傳小米考慮３０億美元ＣＤＲ上市計劃，佔總募資三成
《經濟通通訊社４日專訊》據外電報道，小米計劃３０億美元內地發行ＣＤＲ計劃，佔
ＩＰＯ募資總額３０％，其餘部分在香港發售。
有消息指，小米將於本周四（７日）進行上市聆訊，最快月底招股集資逾７０億美元（約
５４６億港元），部署７月上旬在港掛牌。
此前有報道指，小米將在７月１６日發行ＣＤＲ，成為中國首間ＣＤＲ企業。（ｂｉ）
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