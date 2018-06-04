【ＦＯＣＵＳ】拒簽長協議談判陷僵局，Ｓｍａｒｔ侵侵恐對華徵稅

【ＦＯＣＵＳ】中美第三輪貿易談判硬仗，在沒有任何聯合聲明的情景下結束（Ｅｎｄ

Ｗｉｔｈｏｕｔ Ｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔ），美國商務部長羅斯浩浩蕩蕩的５０人團隊，對談判

進展幾無發表任何評論。

儘管中方周日（３日）午後發表聲明指談判「取得積極的、具體的進展，相關細節有待雙方

最終確認」，但消息人士透露，北京拒絕華府提出的簽訂長期採購協議的訴求，以期保持掌控和

制衡。

聯想特朗普周日凌晨推文所稱，「美國多年來被其他國家貿易敲竹槓，是時候精明起來

（Ｔｉｍｅ ｔｏ ｇｅｔ ｓｍａｒｔ）！」，美國按計劃於１５日祭出對華５００億美元產

品徵稅清單恐在所難免，踏入六窮月的港股，走勢充滿變數。



＊大豆期貨下挫預警關稅戰？＊



據《華爾街日報》引述知情人士稱，羅斯團隊試圖讓中國承諾簽署對包括美國大豆、牛肉等

的多年採購協議，但中國官員一直不願意承諾。《經濟學人》信息部的全球預測主管Ｊｏｈｎ

Ｆｅｒｇｕｓｏｎ就指，談判不會取得豐碩成果，預計美國和中國會繼續推進關稅，這對美國農

業部門來說意味著針對大豆。

雙方的火藥味從中方聲明關於「如果美方出台包括加徵關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判

達成的所有經貿成果將不會生效」的表述可見一斑。在中國的官式文件中，排在最後的句子往往

意味深長。

芝交所大豆期貨周日全線下挫。稍早劉鶴訪美，中美發表聯合聲明稱「雙方同意有意義地增

加美國農產品和能源出口」後，大豆期貨一度從逾一個月低位反彈至３周來的最高水平。



＊提結構性改革，努欽轉鷹？＊



中美談判暗湧處處，從美國財政部長努欽的話也可一窺端倪，他指，談判不單會要求中國購

買更多美國貨品，華府亦尋求中國進行結構性改革（Ｔｈｉｓ ｉｓｎ’ｔ ｊｕｓｔ

ａｂｏｕｔ ｂｕｙｉｎｇ ｍｏｒｅ Ｕ﹒Ｓ﹒ ｇｏｏｄｓ，ｔｈｉｓ ｉｓ ａｂｏｕｔ

ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ ｃｈａｎｇｅｓ。）此與白宮貿易顧問納瓦羅的觀點不謀而合，或顯示

溫和派的努欽立場轉鷹。

何謂「結構性改革」，納瓦羅在其２０１１年的話題之作《致命中國》裏就直指，精心設計

的非法出口貿易補貼網絡；巧妙操縱和嚴重低估的貨幣貶值；公然仿冒、盜版和偷竊美國的知識

產權；為換取幾塊錢生產成本的優勢而大規模破壞環境；超低的勞工健康和安全標準；掠奪性定

價及傾銷等。

曾稱「《致命中國》一針見血，我強力推薦」的特朗普，似乎正一步步按納瓦羅的構想緊逼

中國「轉型」。中美會否有第四輪貿易談判繼續討價還價，１５日前料將見分曉。

《經濟通通訊社 俞瑾》

