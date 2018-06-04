《經濟通通訊社４日專訊》外交部發言人華春瑩表示，中方已就此輪中美經貿磋商發表聲明
，至於下一步中方是否會去美國，或美方是否會到北京舉行新一輪磋商等問題，則要向中國商務
部了解。她又指，中方有關原則立場是明確的，強調中方談判和磋商的大門始終敞開。
（ｅｎ）
04/06/2018 18:57
【貿易開戰】外交部：中方原則立場明確，談判和磋商大門始終敞開
《經濟通通訊社４日專訊》外交部發言人華春瑩表示，中方已就此輪中美經貿磋商發表聲明
，至於下一步中方是否會去美國，或美方是否會到北京舉行新一輪磋商等問題，則要向中國商務
部了解。她又指，中方有關原則立場是明確的，強調中方談判和磋商的大門始終敞開。
（ｅｎ）
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