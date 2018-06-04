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即市新聞

04/06/2018 10:33

《融天納地－溫天納》貿易戰下政策能否鬆綁？

　　《融天納地》筆者觀察近期經濟表面上的趨勢，內地政策看似出現了一些鬆動的跡象，但是
這是長期趨勢性的調整，抑或僅為短期的對沖微調。這引起內地投資界對財政擴張、基建發力、
經濟預期向上修正等等假設性的評估。
　
　　在投資界的眼中，中美兩國的關係在不同領域均出現惡化的情況，而且特朗普看似不按牌理
出招，投資市場看似無從準確應對，導致Ａ股首日入摩，市場反應不見熾熱。隨著中美貿易戰的
趨勢愈演愈烈，究竟在穩定經濟發展的前提下，內地財金政策有否放鬆的空間？
　
　　縱觀而論，實際上，內地財政政策的邊際放鬆，從兩會就已開始；近期市場加強關注，主要
是內地早前政策微調與高頻數據改善下影響。不過，內地政策基調並無轉向，財政邊際放鬆只是
短期對沖及微調結構性政策的負面影響。
　
　　目前，內地難以在財政領域重走舊路，主要在於重走舊路違背目前「結構性去槓桿」以及「
高質量發展」的政策環境。此外，財政重走舊路需要貨幣信貸大幅寬鬆作為配合，亦與目前金融
監管環境不符。最後，財政政策重走舊路「需要一個整體產能過剩的經濟環境作為基礎，目前內
地經濟早已進入不同的階段，舊調已經不能重彈。
　
　　近期內地宏觀經濟數據依然看好，不過，當中需要仔細考慮客觀的外在環境因素。觀察內地
５月ＰＭＩ生產指數５４﹒１，為２０１７年１２月以來的新高，當中涉及內地地產及基建投資
觸底反彈和貿易戰預期下企業趕生產搶閘出口的共同影響，在未來的可持續性存在疑問，中美貿
易戰肯定對內地存在不確定性的出口制約，也有來自內地金融監管和地方債務監管對地產、基建
投資資金來源的約束。
　
　　始終，內地官方製造業ＰＭＩ樣本較為傾斜向國企、大中型企業，在行業集中度提高，以及
融資環境收緊下，對中小型企業衝擊更為明顯，筆者估計實際上內地整體的ＰＭＩ數據仍存挑戰
，大中型企業生產與訂單的盛況，某程度上是建基於小型企業加快出清的背景上。在投資部署上
，龍頭國企的表現定必勝於中小企的表現。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》

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