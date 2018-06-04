《金石為開－黃威》非農亮麗黃金瀕臨險境

《金石為開》近期地緣政治問題一直對市場影響頗大，上周一度也為黃金提供支撐。不過意

大利兩黨在最終成功組閣，特朗普和金正恩的會面確認將如期舉行。此外，中美雙方也進入了第

二輪的貿易磋商，市場情緒逐漸平復，令金價屢次沖高回落。上周五（１日）公布的５月非農資

料超預期，則給了黃金又一記重拳。全周金價震盪下行，累計跌０﹒７％。



意大利政局可謂一波三折。自３月大選之後，意大利政府組閣一直困難重重。總統馬塔雷拉

拒絕持歐元懷疑論的經濟學家Ｐａｏｌｏ Ｓａｖｏｎａ擔任經濟部長，導致五星運動黨和北方

聯盟組閣失敗。擔憂情緒曾籠罩市場致使意大利債市出現新一輪拋售，歐美股市普遍大跌，銀行

股重挫。不過隨後兩黨二次組閣成功，並承諾留在歐元區，令其對歐元區的威脅暫時消除，市場

避險情緒迅速降溫。



美國方面，在一季度ＧＤＰ和ＰＣＥ物價指數全面下修後，上周五（１日）終於迎來了重大

利好。勞工部公布資料顯示，美國５月非農就業人口增加２２﹒３萬人，遠超預期的１９萬人；

失業率繼續下降至３﹒８％，創下１８年新低，薪資增長亦小幅超出預期。另外，５月ＩＳＭ製

造業指數回升至５８﹒７，好於預期的５８﹒２，為連續２１個月高於榮枯線。在資料的提振下

，美股應聲大漲，美債收益率及美元指數均跟隨回升，黃金無懸念承壓走低。



技術面看，金價上周多次進攻保利加通道中軌都是無功而返，表明空頭仍然佔據明顯優勢。

在非農報告的打擊下，多頭進一步回撤至１２９０美元。在５月１５日的大陰燭下挫後，金價曾

經圍繞這個點位進行了一周多的盤整。此次空頭再度借勢發難，黃金又將面臨險境。一旦這一支

撐帶失守，下行空間又將被打開，後市有機會下探１２６７美元。



本周焦點事件是中美新一輪談判，結果可能造成股市波動，同時留意特金會舉行在即會否再

生事端。資料方面相對清淡，主要關注美國４月耐用品訂單終值及歐元區一季度ＧＤＰ終值。

《六福金融分析師 黃威》

