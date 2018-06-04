《陶冬天下－陶冬》意國危機趨平靜，債市動盪響警鐘

《陶冬天下》緣起緣滅，地緣政治激盪曲折；潮漲潮落，市場情緒悲喜交集。這是上周風險

市場的最好寫照，三條地緣政治主線主宰著市場情緒的大起大落，最後美國非農業就業數據帶起

了股市的樂觀氣氛。上周最大的故事當屬歐洲政治，意大利極端政黨組閣人選遭到總統干預而觸

礁，市場擔心該國政局進入動盪期，意大利資金成本暴漲，銀行股和債券遭遇拋售，及至星期四

新內閣得到通過，意國十年期國債利率即時下降一個百分點。西班牙執政聯盟遭到反對黨提出不

信任動議，不倒翁首相拉霍伊走到了職業生涯盡頭，西班牙國債亦受到強烈沽壓，不過情況好過

意大利，畢竟社會黨也屬主流政黨。地緣政治的第二大逆流來自美國的貿易戰，白宮推翻了中美

貿易談判的成果，單方面宣布對華實施５００億美元進口產品的關稅制裁，同時決定對歐盟、加

拿大、墨西哥鋼鋁製品課徵懲罰性關稅，各國均表示將推出反擊措施，股市對全球貿易戰作出強

烈的反應。第三條主線是經過一輪互懟、特金會幾乎被取消之後，美朝戰後的第一次首腦會面確

認按時在新加坡舉行。地緣政治的激盪曲折，觸發了市場去槓桿，美債、美元大放異彩，美國十

年期國債利率由３﹒１％直落２﹒８％，德國國債、瑞士法郎也受追捧。星期五公布的美國５月

非農就業人數達到２２３Ｋ，明顯超出分析員預期，失業率更創１７年新低，美股星期五大漲，

並帶動美債利率回升。美元持續走強，令石油和黃金市場承壓回撤。



經過四個月的談判和歷史上罕見的總統干預，意大利兩大極端政黨Ｍ５Ｓ、ＮＬ終於找到為

主流政治精英所接受的內閣人選，該國避免了一場憲政危機，意大利債市、股市隨即強力反彈，

歐元趨穩。組成執政聯盟的極端政黨承諾留在歐元區內，Ｑｕｉｔａｌｙ（意大利脫歐）危機暫

除，意大利銀行的系統性風險暫除，所以市場出現反彈是正常的。然而，他們即使留在歐元區內

，仍然可能成為歐洲單一貨幣的毒藥。以民粹主義思想為執政核心思路Ｍ５Ｓ及ＮＬ肯定會修改

許多前政府的改革措施，放鬆財政緊縮，甚至可能減稅。同時羅馬與布魯塞爾在未來政策上估計

也不會咬弦，對歐元憑空製造出新的壓力。意大利是歐元區第三大經濟體，也是歐元的三大創始

國之一，歐盟在處理與意大利關係上一定會很頭痛，筆者認為來自羅馬的對歐元的短期威脅暫時

消失，長期壓力則剛剛開始。同時意大利經濟出現下滑，可能是歐洲經濟進入下行周期的一個轉

捩點。



意大利危機暫告消弭，不過其債市的表現卻值得深究。當Ｍ５Ｓ與ＮＬ宣布撤回組閣並不支

持總統提名的無政黨支持的中性總理時，意大利債券市場上周二崩盤了，兩年期國債利率（流動

性的最佳指標）劃出１９９２年以來最大的單日上升，市場叫價與承價一度出現１３點差，波幅

是正常水平三倍以上。流動性突然消失，令銀行資金成本驟升，威脅到銀行的信譽和未來政府的

發債能力，由此觸發資本市場的連鎖反應。人們突然意識到，歐債危機結束四年有餘，歐洲的金

融穩定性依然如此脆弱，一個突發事件可以導致連鎖崩盤。銀行擔心儲蓄移向國外，居然不約而

同地停止資金拆借，意大利資金市場一度有價無市，頗有雷曼危機當年的感覺。當然，筆者認為

意大利不是希臘，其脫歐風險短期幾乎可以忽略不計，而歐洲央行也不是保爾森，不會坐視資金

市場流動性枯竭，但是這次的確敲響了流動性的警鐘。全球範圍內流動性在收縮之中，ＱＥ所帶

來的超寬鬆貨幣環境已經開始改變，資金成本逐步上升，銀行心怯。一旦發生突發事件，資金短

缺觸發流動性危機在一個或數個國家內發生並非天方夜譚。



本周市場焦點是特金會，此事對東亞地緣政治影響極大，但是與會雙方都有飄忽不定的個人

性格。特朗普還計劃與安倍會面。美國在貿易制裁上拳打八方，各國的反制措施也值得關注。這

些加上歐洲局勢趨穩，美元的走勢對風險資產價格可能有很大的影響。另外聯儲進入靜默期，債

市為６月１２－１３日公開市場委員會會議作最後準備，筆者預期聯儲６月加息２５點。本周重

要數據不多，歐洲第一季度ＧＤＰ的終報預計維持０﹒４％ＱｏＱ（同比２﹒５％），確認歐洲

經濟增長開始回落。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

