【新股上市】小米香港：正尋找合適開店地點，香港銷售佔比正提升

《經濟通通訊社記者林斯凱４日深圳專電》小米上月初在旺角開設首間地舖，小米香港營運

總監羅燕接受訪問時表示，該店每日的人流量超出預期，認為幾間「小米之家」都頗受顧客歡迎

，此亦加強小米在香港發展的信心。

她續指，未來肯定會繼續在香港開店，公司現正尋找合適的地點，但需要一些時間，且現在

首先要做好幾間店舖的用戶體驗。

被問及小米香港的銷售佔小米整體銷售比例時，羅燕拒絕批露相關數據，僅指該佔比正在提

升，小米香港每年的銷售量及銷售額皆有非常好的增長。

小米早前與長和（００００１）組成全球策略聯盟，豐澤及３香港等將銷售小米產品。羅燕

表示，不怕合作會影響到小米香港線上及線下的生意，由於用戶消費模式改變，不同的銷售渠道

皆十分重要，因此可滿足用戶多元化的需求。小米未來繼續與長和探討不同方面的合作。

羅燕認為，西歐今年是小米重要的發展地區，現時在意大利、西班牙及法國共有３間授權店

。另外，與長和合作後，小米也有部分產品在長和英國的門市售賣，但暫未在英國開設自家實體

店，未來有進一步消息將盡快公布。

羅燕透露，小米投資的生態鏈公司數目達到２１０間，當中屬於生活消費及硬件類別的公司

有超過９０間。小米在供應鏈方面分享經驗予生態鏈公司，與他們不斷溝通，以改進其產品及「

少走彎路」，又提供銷售平台。

不過，在該些生態鏈公司中，並沒有香港公司的身影。她解釋，小米才剛開始投資生態鏈公

司，投資初期先由最熟悉的大陸市場開始探索，該探索過程需要時間，而且內地製造業有很多人

才儲備。

另外，羅燕又引用今年３月數據指，用戶平均每天花４﹒５小時在小米手機上；而出貨量為

中國第一的ＡＩ音箱，用戶則平均每天使用１小時。

