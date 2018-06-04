【本港樓市】陳茂波：樓價已大幅超出市民負擔能力

《經濟通通訊社４日專訊》財政司長陳茂波出席立法會會議時表示，樓市持續活躍，今年首

４個月住宅物業成交平均每月５４００宗，較去年同期上升７％，樓價首四個月累積升７％，整

體樓價較１９９７年高位高出１１７％，市民置業購買力指數第一季上升至７１％，顯著高於過

去２０年的４４％長期平均數，樓價已大幅超出市民負擔能力。

他表示，雖然市場氣氛樂觀，但基本因素變化逐漸對樓市構成調整壓力，未來５年私樓每年

落成量預料有２０８００個，較過去５年平均數增加５０％，私樓供求偏緊情況逐步緩和，但美

國貨幣正常化，港息上調風險實在，市民作出置業決定時要小心衡量風險。

他又指，美國本月將再次加息，引來資金流波動風險，部分較弱的新興市場匯價已見下行壓

力，資金流向亦會影響本港資產價格。

金管局在港匯觸及弱方兌換保證時，已經先後有１９次承接港元沽盤，涉及７０３﹒５億港

元。他強調聯繫匯率機制的正常運作，而金管局亦已做好防震工作，包括為銀行進行風險管理及

壓力測試，讓金融及銀行體系有高抗震力，而資金從香港流走亦是意料之內。

此外，本港經濟首季增長４﹒７％，持續高於整體趨勢，目前向好形勢持續，因此維持全年

經濟增長３％至４％的預測。（ｃｙ）

