【本港樓市】陳茂波：研究一手樓空置接近完成

《經濟通通訊社４日專訊》財政司長陳茂波今早於立法會回應議員提問時表示，針對一手樓

空置問題，運輸及房屋局的研究接近尾聲，將會盡快達成決定後，再作公布。

他表示，根據運房局數據，去年１２月底及今年３月底，已興建的未賣一手單位，有９００

０伙，相較於每年１８０００伙的新供應目標，認為空置數字都算大，亦影響政府努力造地的有

效供應。（ｃｙ）

