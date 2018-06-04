《經濟通通訊社４日專訊》財政司長陳茂波今早於立法會回應議員提問時表示，針對一手樓
空置問題，運輸及房屋局的研究接近尾聲，將會盡快達成決定後，再作公布。
他表示，根據運房局數據，去年１２月底及今年３月底，已興建的未賣一手單位，有９００
０伙，相較於每年１８０００伙的新供應目標，認為空置數字都算大，亦影響政府努力造地的有
效供應。（ｃｙ）
04/06/2018 12:39
【本港樓市】陳茂波：研究一手樓空置接近完成
《經濟通通訊社４日專訊》財政司長陳茂波今早於立法會回應議員提問時表示，針對一手樓
空置問題，運輸及房屋局的研究接近尾聲，將會盡快達成決定後，再作公布。
他表示，根據運房局數據，去年１２月底及今年３月底，已興建的未賣一手單位，有９００
０伙，相較於每年１８０００伙的新供應目標，認為空置數字都算大，亦影響政府努力造地的有
效供應。（ｃｙ）
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