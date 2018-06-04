  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/06/2018 17:16

【本港樓市】大埔嵐山開放式單位呎價逾２萬元，創屋苑呎價新高

　　《經濟通通訊社４日專訊》中原地產表示，上車熱潮持續，用家紛紛加快入市步伐，分行最
新錄大埔嵐山８座低層Ａ室，實用面積１８１平方呎，開放式間隔，以３８３﹒８萬元易手，實
用平均呎價２１２０４元，創屋苑呎價新高。
　　新買家為外區上車客，見屋苑環境舒適，市場上４００萬元以下放盤買少見少，即購入單位
作自住之用。據了解，原業主於２０１５年斥１５３萬元購入，持貨約３年，是次沽出單位帳面
獲利２３０﹒８萬元離場，單位升值約１﹒５倍。（ｃｙ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道04/06/2018
【蔽日無光】最嚴光伏新政拆補貼溫床 逆轉行業生態 勢掀洗牌潮
生財有道04/06/2018
蘋果WWDC今起舉行 黃德几：中興陰霾下刺激作用料短暫
FOCUS04/06/2018
【FOCUS】拒簽長協議談判陷僵局 Smart侵侵恐對華徵稅
興證快訊04/06/2018
歐債危機
國際動態04/06/2018
【美朝峰會】金正恩星酒店宿費 傳美願支付
生財有道01/06/2018
【摩力起動】被動基金提早建倉 入摩首日反應平淡
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN