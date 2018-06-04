【本港樓市】大埔嵐山開放式單位呎價逾２萬元，創屋苑呎價新高

《經濟通通訊社４日專訊》中原地產表示，上車熱潮持續，用家紛紛加快入市步伐，分行最

新錄大埔嵐山８座低層Ａ室，實用面積１８１平方呎，開放式間隔，以３８３﹒８萬元易手，實

用平均呎價２１２０４元，創屋苑呎價新高。

新買家為外區上車客，見屋苑環境舒適，市場上４００萬元以下放盤買少見少，即購入單位

作自住之用。據了解，原業主於２０１５年斥１５３萬元購入，持貨約３年，是次沽出單位帳面

獲利２３０﹒８萬元離場，單位升值約１﹒５倍。（ｃｙ）

