《經濟通通訊社４日專訊》中原地產表示，上車熱潮持續，用家紛紛加快入市步伐，分行最
新錄大埔嵐山８座低層Ａ室，實用面積１８１平方呎，開放式間隔，以３８３﹒８萬元易手，實
用平均呎價２１２０４元，創屋苑呎價新高。
新買家為外區上車客，見屋苑環境舒適，市場上４００萬元以下放盤買少見少，即購入單位
作自住之用。據了解，原業主於２０１５年斥１５３萬元購入，持貨約３年，是次沽出單位帳面
獲利２３０﹒８萬元離場，單位升值約１﹒５倍。（ｃｙ）
04/06/2018 17:16
【本港樓市】大埔嵐山開放式單位呎價逾２萬元，創屋苑呎價新高
《經濟通通訊社４日專訊》中原地產表示，上車熱潮持續，用家紛紛加快入市步伐，分行最
新錄大埔嵐山８座低層Ａ室，實用面積１８１平方呎，開放式間隔，以３８３﹒８萬元易手，實
用平均呎價２１２０４元，創屋苑呎價新高。
新買家為外區上車客，見屋苑環境舒適，市場上４００萬元以下放盤買少見少，即購入單位
作自住之用。據了解，原業主於２０１５年斥１５３萬元購入，持貨約３年，是次沽出單位帳面
獲利２３０﹒８萬元離場，單位升值約１﹒５倍。（ｃｙ）
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