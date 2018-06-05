《經濟通通訊社５日專訊》壹家壹品（０８１０１）發盈警，預計集團截至２０１８年３月
３１日止年度錄得虧損，而２０１７年同期則錄得純利１﹒１７億元。主要歸因於持作買賣資本
之聯旺集團（０８２１７）股份之已變現公平值虧損所致。
該公司預期６月中旬刊發年度業績。（ｋｚ）
05/06/2018 09:04
【企業盈警】壹家壹品料年度盈轉虧，投資聯旺集團公平值虧損所致
《經濟通通訊社５日專訊》壹家壹品（０８１０１）發盈警，預計集團截至２０１８年３月
３１日止年度錄得虧損，而２０１７年同期則錄得純利１﹒１７億元。主要歸因於持作買賣資本
之聯旺集團（０８２１７）股份之已變現公平值虧損所致。
該公司預期６月中旬刊發年度業績。（ｋｚ）
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