【企業盈警】壹家壹品料年度盈轉虧，投資聯旺集團公平值虧損所致

《經濟通通訊社５日專訊》壹家壹品（０８１０１）發盈警，預計集團截至２０１８年３月

３１日止年度錄得虧損，而２０１７年同期則錄得純利１﹒１７億元。主要歸因於持作買賣資本

之聯旺集團（０８２１７）股份之已變現公平值虧損所致。

該公司預期６月中旬刊發年度業績。（ｋｚ）

