《經濟通通訊社５日專訊》美國白宮表示，美國總統特朗普與北韓領導人金正恩會晤的準備
工作進展順利，兩人暫定於６月１２日（周二）早上９時在新加坡會面。
三日之前特朗普在白宮接見北捍高級代表團，後者向特朗普轉交金正恩的信件。在被問及金
正恩的信函內容時，白宮發言人桑德斯僅指，美朝關係正繼續向前發展，並已取得良好進展。
當被問及美國向北韓施加最大壓力的行動會否繼續時，桑德斯稱，美國的政策並未改變，華
府仍維持對北韓的嚴厲制裁措施，除非平壤實現無核化。（ｍｎ）
05/06/2018 08:24
【朝鮮局勢】白宮：美朝峰會進展順利，暫定下周二早上９時會面
《經濟通通訊社５日專訊》美國白宮表示，美國總統特朗普與北韓領導人金正恩會晤的準備
工作進展順利，兩人暫定於６月１２日（周二）早上９時在新加坡會面。
三日之前特朗普在白宮接見北捍高級代表團，後者向特朗普轉交金正恩的信件。在被問及金
正恩的信函內容時，白宮發言人桑德斯僅指，美朝關係正繼續向前發展，並已取得良好進展。
當被問及美國向北韓施加最大壓力的行動會否繼續時，桑德斯稱，美國的政策並未改變，華
府仍維持對北韓的嚴厲制裁措施，除非平壤實現無核化。（ｍｎ）
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