《經濟通通訊社５日專訊》歐盟貿易執委瑪姆斯托姆周表示，歐盟可能最早在７月就採取初
步措施，以保護鋼鋁行業。
她稱，已有證據顯示部分原先輸往美國的鋼鐵受美國關稅影響，已轉向運往歐洲，意味著來
自亞洲的生產商或將鋼材大量傾銷至歐洲。
根據世貿規定，如有初步調查發現表明增加的進口當地鋼鋁業已造成、或有可能造成嚴重傷
害，歐盟可實施長達２００日的臨時保障關稅。（ｍｎ）
05/06/2018 09:14
【貿易開戰】歐盟最早於７月採取初步措施以保護鋼鋁業
《經濟通通訊社５日專訊》歐盟貿易執委瑪姆斯托姆周表示，歐盟可能最早在７月就採取初
步措施，以保護鋼鋁行業。
她稱，已有證據顯示部分原先輸往美國的鋼鐵受美國關稅影響，已轉向運往歐洲，意味著來
自亞洲的生產商或將鋼材大量傾銷至歐洲。
根據世貿規定，如有初步調查發現表明增加的進口當地鋼鋁業已造成、或有可能造成嚴重傷
害，歐盟可實施長達２００日的臨時保障關稅。（ｍｎ）
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