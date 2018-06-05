【貿易開戰】傳墨西哥將對進口美國豬腿及豬肩肉徵收兩成關稅

《經濟通通訊社６日專訊》據外電引述消息人士報道，墨西哥將對進口美國豬肉徵收２０％

的關稅，這是墨西哥首次提出報復美國總統特朗普開徵鋼鋁關稅的具體細節。

墨西哥主要豬肉生產商協會ＯＰＯＲＰＡ主席Ｈｅｒｉｂｅｒｔｏ Ｈｅｒｎａｎｄｅｚ稱

，２０％關稅是針對豬腿肉及豬肩肉，包括新鮮及冷藏的帶骨及去骨豬肉。（ｍｎ）

