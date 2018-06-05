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即市新聞

05/06/2018 16:49

《台股攻略－馮偉明》金融股有買盤，台股今力守１１１００點

　　《台股攻略》台股今日開高走低，跌９﹒３９點，收１１１００﹒１１點，成交金額為新台
幣１６１８﹒２９億元。
　　昨夜（４日）美股三大指數齊揚，台股昨突破１１０００關卡後，今早雖以
１１１３０﹒０３點高檔開出，惟大立光、國巨、台積電和鴻海等皆遭空軍快攻壓制，大盤指數
一度跌至１１０５４點，盤面僅靠金融類股及部分中小型股撐盤。尾市台積電低位有買盤支持，
推升大盤跌點縮減至９﹒３９點。蘋概股鴻海及大立光微升，嘉聯益則明顯回吐，康控－ＫＹ則
亮燈漲停。國巨一度跌破新台幣千元大關，拖累被動元件版塊全面走跌。今日具題材的個股表現
凸出，光碟片個股錸德盤中一度亮燈漲停，挖礦概念股指標撼訊也亮燈漲停，帶動映泰、承啟及
麗臺走揚。矽晶圓族群由中美晶跌停領跌，嘉晶一度亮綠燈，合晶也跌超過５％，僅環球晶相對
抗跌。金融股為今日抗跌族群，永豐金、玉山金、中信金、兆豐金、華南金及台新金等均收高。
　　台股今日雖有回吐，但仍在１１１００點之上，若外資在期現貨市場未有明顯轉空，則台股
仍有挑戰高點的機會。目前台股仍在整理，仍有利多方，投資者後續可觀察企業的５月業績表現
。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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