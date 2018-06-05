《台股攻略－馮偉明》金融股有買盤，台股今力守１１１００點

《台股攻略》台股今日開高走低，跌９﹒３９點，收１１１００﹒１１點，成交金額為新台

幣１６１８﹒２９億元。

昨夜（４日）美股三大指數齊揚，台股昨突破１１０００關卡後，今早雖以

１１１３０﹒０３點高檔開出，惟大立光、國巨、台積電和鴻海等皆遭空軍快攻壓制，大盤指數

一度跌至１１０５４點，盤面僅靠金融類股及部分中小型股撐盤。尾市台積電低位有買盤支持，

推升大盤跌點縮減至９﹒３９點。蘋概股鴻海及大立光微升，嘉聯益則明顯回吐，康控－ＫＹ則

亮燈漲停。國巨一度跌破新台幣千元大關，拖累被動元件版塊全面走跌。今日具題材的個股表現

凸出，光碟片個股錸德盤中一度亮燈漲停，挖礦概念股指標撼訊也亮燈漲停，帶動映泰、承啟及

麗臺走揚。矽晶圓族群由中美晶跌停領跌，嘉晶一度亮綠燈，合晶也跌超過５％，僅環球晶相對

抗跌。金融股為今日抗跌族群，永豐金、玉山金、中信金、兆豐金、華南金及台新金等均收高。

台股今日雖有回吐，但仍在１１１００點之上，若外資在期現貨市場未有明顯轉空，則台股

仍有挑戰高點的機會。目前台股仍在整理，仍有利多方，投資者後續可觀察企業的５月業績表現

。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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