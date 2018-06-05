《窩輪豪情－梁業豪》了解牛熊證買賣風險

《窩輪豪情》所謂正股結算價，乃根據上市文件的條款釐定，必定不會低於相關資產於強制

收回事件發生後至下一個交易時段內的最低成交價。於上述例子中，我們假設了正股價格期間曾

跌至９４﹒００元。此外，若正股結算價等於或低於行使價，牛熊證將不會有任何剩餘價值，投

資者因而會損失整筆投資的金額。

又若牛熊證於到期前沒有被收回，回報將於第一個例子相同。於到期時，正股價格報

１３０﹒００元，牛證的結算價便為（正股於到期日的收市價－行使價）╱權益比率＝

（１３０﹒００元－９０﹒００元）╱（１００╱１）＝０﹒４０元。以交易單位１００００份

計算，１手牛證的價值為０﹒４０元ｘ１００００＝４０００元，１手牛證的利潤為（０﹒４０

元－０﹒２７２元）ｘ１００００＝１２８０元，回報率為１２８０元╱２７２０元ｘ１００％

＝４７﹒０５９％。須注意的，是於上述兩個例子中，經紀佣金與其他交易費用並沒有被計算在

內。

進入牛熊證市場前，投資者應清楚了解買賣所涉及的風險，並應先考慮本身能夠承受的風險

程度，因牛熊證買賣並不適合所有投資者。於任何情況下，除非投資者清楚明白牛熊證的性質，

並已準備好隨時會損失所有的投資金額，否則，投資者不應參與牛熊證買賣。須知萬一牛熊證的

相關資產價格觸及收回價，牛熊證會即時被發行商收回，買賣亦會即時終止，投資者沒有機會轉

虧為盈。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

