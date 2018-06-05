  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/06/2018 10:30

《窩輪豪情－梁業豪》了解牛熊證買賣風險

　　《窩輪豪情》所謂正股結算價，乃根據上市文件的條款釐定，必定不會低於相關資產於強制
收回事件發生後至下一個交易時段內的最低成交價。於上述例子中，我們假設了正股價格期間曾
跌至９４﹒００元。此外，若正股結算價等於或低於行使價，牛熊證將不會有任何剩餘價值，投
資者因而會損失整筆投資的金額。
　　又若牛熊證於到期前沒有被收回，回報將於第一個例子相同。於到期時，正股價格報
１３０﹒００元，牛證的結算價便為（正股於到期日的收市價－行使價）╱權益比率＝
（１３０﹒００元－９０﹒００元）╱（１００╱１）＝０﹒４０元。以交易單位１００００份
計算，１手牛證的價值為０﹒４０元ｘ１００００＝４０００元，１手牛證的利潤為（０﹒４０
元－０﹒２７２元）ｘ１００００＝１２８０元，回報率為１２８０元╱２７２０元ｘ１００％
＝４７﹒０５９％。須注意的，是於上述兩個例子中，經紀佣金與其他交易費用並沒有被計算在
內。
　　進入牛熊證市場前，投資者應清楚了解買賣所涉及的風險，並應先考慮本身能夠承受的風險
程度，因牛熊證買賣並不適合所有投資者。於任何情況下，除非投資者清楚明白牛熊證的性質，
並已準備好隨時會損失所有的投資金額，否則，投資者不應參與牛熊證買賣。須知萬一牛熊證的
相關資產價格觸及收回價，牛熊證會即時被發行商收回，買賣亦會即時終止，投資者沒有機會轉
虧為盈。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態05/06/2018
特金會選址 美屬意聖淘沙嘉佩樂
生財有道04/06/2018
【蔽日無光】最嚴光伏新政拆補貼溫床 逆轉行業生態 勢掀洗牌潮
生財有道04/06/2018
蘋果WWDC今起舉行 黃德几：中興陰霾下刺激作用料短暫
FOCUS04/06/2018
【FOCUS】拒簽長協議談判陷僵局 Smart侵侵恐對華徵稅
興證快訊04/06/2018
歐債危機
國際動態04/06/2018
【美朝峰會】金正恩星酒店宿費 傳美願支付
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN