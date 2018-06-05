《談國論企－黎偉成》中嚴告美若採貿戰一切磋商變零

《談國論企》中國在北京與美國於２０１８年６月２日至３日進行第三輪經貿磋商後，中方

隨即於６月３日通過官方新華社發出的聲明，相當明確地表明「如果美方強行對華實施貿易制裁

，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效」，表面上似有值得商榷之處，唯是此舉應是對特朗

普無誠信地出爾反爾劣策劣行作出被動式的自我保護反制政策與策略。特朗普個人信譽的破產，

於美國「傳統」「盟友」反擊，表露無遺。



因特朗普之妄自尊大、胡作非為，使美國在應有的國際甚至本土政治誠信破壞胎盡，特別使

中方對於５月達成的中美《聯合聲明》後居然要面對「加徵關稅」無改之「怪壓」，由是中方此

番之聲明實際是對特朗普言而無信的間接性嚴正反擊。

此為我之於上世紀７０年代作為跑外事的該屬十分早期政治記者以來，首次見識到中國所作

出的絕無僅有的政治、外交聲明。任何外交磋商、談判達成的任何正式結果，對雙方是十分重要

的努力，更為兩國領導人主導下要認受和執行者，但特朗普居然可以持一己之私，先讚而迅「質

疑」中美《聯合聲明》，絕非「人君之道」，故中國罕有地強調「如果美方強行對華實施貿易制

裁，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效」，實在很有必要，否則吃虧在即時之眼前！

中國更強調：「中美之間達成的成果，都應基於雙方相向而行、不打貿易戰這一前提。如果

美方出台包括加徵關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效」。



由是中美第三輪磋商的成果，有：



（１）雙方同時將採取有效措施實質性減少美對華的貨物貿易逆差；

（２）雙方同意有意義地增加美國農產品和能源出口，並取得了積極的、具體的進展，有關

細節有待雙方最終確認；

（３）雙方就擴大製造業產品和服務貿易進行了討論，就創造有利條件增加上述領域的貿易

達成共識；

（４）雙方高度重視知識產權保護，同意加強合作，中方將推進包括《專利法》在內的相關

法律法規修訂工作；

（５）雙方同意鼓勵雙向投資，將努力創造公平競爭營商環境；

（６）雙方同意繼續就此保持高層溝通，積極尋求解決各自關注的經貿問題。



中美之間達成的成果，都應基於雙方相向而行、不打貿易戰這一前。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

