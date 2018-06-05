《外匯達仁－盧楚仁》澳元曙光初現

《外匯達仁》澳元升勢凌厲，昨日（４日）一舉突破０﹒７６０５及０﹒７６４３兩大阻力

，創下８個月以來最大單日升幅。主要受到昨日澳洲政府所公布的一連串經濟數據全面造好而帶

動向上，當中包括企業庫存、零售銷售、整體招聘廣告及服務業表現指數，均表現亮麗。澳洲統

計局亦公布了最新的第一季經通脹調整後的政府運作支出，數字為８４６﹒２億澳元，較前一季

增加了１﹒６％。另一方面，因為商品出口的增加，令到澳洲第一季經季節調整的經常帳赤字收

窄至１０５億澳元，數字為２０１７年以來最小的赤字。



澳洲儲備銀行開會後亦宣布維持利率在１﹒５％不變，央行會後表示對經濟和通脹均表示樂

觀。市場稍後焦點為明天（６日）公布澳洲的第一季ＧＤＰ，金融市場預期數據將會造好，如數

據公布出來有驚喜的話，定必進一步引發市場對澳洲儲備銀行稍後時間加息的概念，繼而帶動澳

元兌美元後市全面反彈。



我認為美元有機會已見頂回落，未來下半年環球股市及商品價格尤其是基本金屬我均看高一

線，故對澳元有十分正面影響。若特朗普下半年重推１﹒５萬億基建計劃的話，那麼在大量建築

用基本金屬需求下，對澳洲經濟及澳元均十分有利。



若以日線圖今日（５日）計算，澳元兌美元上位最大的阻力在０﹒７６８１，若成功突破的

話，短線可望重上０﹒７８００水平。其實在５月８、９、１０的三日，澳元兌美元的日線圖出

現了早晨之星，及後澳元果真見底回升。到了５月２９及３０日亦出現了曙光初現，這兩大見底

訊號均先後出現，反映澳元在技術上開始見底轉勢。若上述所說的基本及技術因素不變的話，澳

元兌美元回升至年初０﹒８１００水平也應該沒有甚麼難度。

《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

