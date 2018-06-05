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05/06/2018 10:36

【債務風險】中誠信國際：槓桿率攀升過快，警惕去槓桿力度失當

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》中誠信國際董事長閆衍在穆迪－中誠信信用
研討會表示，中國槓桿率攀升過快，１０年增幅超過美３０年槓桿增長歷程，金融危機後十年中
國宏觀槓桿迅速攀升，去槓桿下緊貨幣、緊信用、市場利率上行抬升融資成本，使企業負擔加重
。要警惕去槓桿力度失當導致經濟下行加大，槓桿率尤其是企業部門槓桿率被動攀升，要從去槓
桿轉向穩槓桿。以地方政府和國有企業為重點去槓桿，民企需適度加槓桿，但也要關注居民部門
槓桿率過快攀升。
　　他指出，隨著各類槓桿率增長放緩，宏觀風險緩釋，但仍要警惕四方面的風險，一是地方政
府債務風險，顯性風險整體可控，但隱性債務與結構性風險突出，考慮隱性債務，部分省份負債
率超過６０％警戒線，全國２９省市債務率超過１００％；二是嚴監管導致信用收縮，實體再融
資風險加大，隨著嚴監管政策細則陸續落地，表外融資渠道全面受阻，銀行業表外融資大幅縮水
，帶動社會融資規模整體回落；信用債到期償還仍處於高位，同時信託到期規模大幅增加，實體
經濟面臨較高的再融資壓力。
　　三是嚴監管下的違約風險抬升與處置風險的風險；四是金融體系的脆弱性與結構性風險，銀
行業表外資金回表、資產規模擴張放緩，但金融體系整體仍較為脆弱，應警惕嚴監管落地對金融
系統的衝擊。隨著經濟企穩，銀行信貸資產質量整體有所改善，但農商行不良貸款比例上升較快
。整體來看，在穩增長與防風險雙底線思維下，能確保不發生系統性金融風險，達到穩增長防風
險。

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