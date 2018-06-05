《美元走勢－羅明立》聯儲若放慢加息步伐，或壓抑美元短線走勢

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒００ １０９﹒７７ １０９﹒８６

歐元╱美元 １﹒１７０３ １﹒１６８３ １﹒１６９１

英鎊╱美元 １﹒３３２０ １﹒３３０１ １﹒３３１４

美元╱瑞郎 ０﹒９８９３ ０﹒９８７８ ０﹒９８８４

美元╱港元 ７﹒８４７１ ７﹒８４４４ ７﹒８４６８



《美元走勢》美匯指數短線繼續整固，美國聯儲局幾乎肯定會於下周加息，不過分析相信聯

儲局將會傾向放慢加息的步伐，料會壓抑美元短線的走勢。整體而言，美元較大機會出現短線回

調，中線上升的走勢。

歐元區公布６月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數為９﹒３，低於預期的１８﹒４，亦較上次的

１９﹒２為差。另外，區內４月份ＰＰＩ按月持平，遜於預期的０﹒３％增長，按年計增長率為

２％，亦較預期的２﹒４％為低。目前，投資者普遍預期歐洲央行將於明年６月開始加息，估計

最遲明年９月就會展開加息周期。

短線歐元於區間上落，整體於１﹒１６１５至１﹒１７５０波動。技術走勢上，歐元４小時

圖顯示歐元已經改變下降的趨勢，倘若歐元於１﹒１７以上建立支持，後市將或可反覆上試

１﹒１７５０、１﹒１８水平。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１０﹒１０ １０８﹒５０ １１０﹒７０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７１０ １﹒１５５０ １﹒１７６５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

