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即市新聞

05/06/2018 15:04

《美元走勢－羅明立》聯儲若放慢加息步伐，或壓抑美元短線走勢

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒００　　　１０９﹒７７　　　１０９﹒８６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７０３　　　１﹒１６８３　　　１﹒１６９１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３３２０　　　１﹒３３０１　　　１﹒３３１４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８９３　　　０﹒９８７８　　　０﹒９８８４
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４７１　　　７﹒８４４４　　　７﹒８４６８

　　《美元走勢》美匯指數短線繼續整固，美國聯儲局幾乎肯定會於下周加息，不過分析相信聯
儲局將會傾向放慢加息的步伐，料會壓抑美元短線的走勢。整體而言，美元較大機會出現短線回
調，中線上升的走勢。
　　歐元區公布６月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數為９﹒３，低於預期的１８﹒４，亦較上次的
１９﹒２為差。另外，區內４月份ＰＰＩ按月持平，遜於預期的０﹒３％增長，按年計增長率為
２％，亦較預期的２﹒４％為低。目前，投資者普遍預期歐洲央行將於明年６月開始加息，估計
最遲明年９月就會展開加息周期。
　　短線歐元於區間上落，整體於１﹒１６１５至１﹒１７５０波動。技術走勢上，歐元４小時
圖顯示歐元已經改變下降的趨勢，倘若歐元於１﹒１７以上建立支持，後市將或可反覆上試
１﹒１７５０、１﹒１８水平。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１０﹒１０　　　１０８﹒５０　　　１１０﹒７０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７１０　　　１﹒１５５０　　　１﹒１７６５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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