《經濟通通訊社５日專訊》香港採購經理指數（ＰＭＩ）連跌３個月，５月ＰＭＩ由４月的
４９﹒１進一步跌至４７﹒８，創近兩年新低，反映經濟景氣進一步轉差。
日經╱Ｍａｒｋｉｔ的數據顯示，新增業務跌勢加劇，主要是需求疲弱、競爭激烈、客戶流
失，令銷售下跌。另外，以內地為對象的出口訂單顯著回落，企業進一步下調產出水平，更錄得
近兩年來最大的縮減率；上月產出連續第２個月下跌，未完成業務量亦減少。（ｃｌ）
05/06/2018 09:14
【本港經濟】日經香港５月ＰＭＩ跌至４７﹒８創近兩年低位
《經濟通通訊社５日專訊》香港採購經理指數（ＰＭＩ）連跌３個月，５月ＰＭＩ由４月的
４９﹒１進一步跌至４７﹒８，創近兩年新低，反映經濟景氣進一步轉差。
日經╱Ｍａｒｋｉｔ的數據顯示，新增業務跌勢加劇，主要是需求疲弱、競爭激烈、客戶流
失，令銷售下跌。另外，以內地為對象的出口訂單顯著回落，企業進一步下調產出水平，更錄得
近兩年來最大的縮減率；上月產出連續第２個月下跌，未完成業務量亦減少。（ｃｌ）
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