【本港經濟】日經香港５月ＰＭＩ跌至４７﹒８創近兩年低位

《經濟通通訊社５日專訊》香港採購經理指數（ＰＭＩ）連跌３個月，５月ＰＭＩ由４月的

４９﹒１進一步跌至４７﹒８，創近兩年新低，反映經濟景氣進一步轉差。

日經╱Ｍａｒｋｉｔ的數據顯示，新增業務跌勢加劇，主要是需求疲弱、競爭激烈、客戶流

失，令銷售下跌。另外，以內地為對象的出口訂單顯著回落，企業進一步下調產出水平，更錄得

近兩年來最大的縮減率；上月產出連續第２個月下跌，未完成業務量亦減少。（ｃｌ）

