【港匯弱勢】港元一個月拆息六連升，今報１﹒０６厘

《經濟通通訊社５日專訊》除了三個月和六個月拆息外，今日其他各期港元拆息均告上升。

其中，作為樓按參考利率的一個月拆息連升六天，今日報１﹒０６厘。

財資巿場公會數字顯示，隔夜拆息升至０﹒６３０３６厘，三個拆息跌至１﹒７７８７３厘

，六個月拆息亦跌至１﹒８９７５０厘，但１２個月拆息升至２﹒２９９６４厘。

意大利緊張政局緩和，刺激歐元上漲，而市場憂慮美國與其他國家的貿易關係緊張令美元走

低，並觸及兩周低位９３﹒６６４，之後在９４水平上落，最新報９４﹒０６３。港匯最新報７

﹒８４７０兌一美元。（ｃｌ）

