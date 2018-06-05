《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報３１０８３點，升２０點，低水１０
點，最新報３１０８５點，升２２點，低水８點，合約成交１７１８張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２１９８點，跌１點，低水６１點，最新報
１２２１８點，升１９點，低水４１點，合約成交６８０張。（ｊｎ）
05/06/2018 17:49
【夜期時段】即月期指最新報３１０８５點，升２２點，低水８點
《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報３１０８３點，升２０點，低水１０
點，最新報３１０８５點，升２２點，低水８點，合約成交１７１８張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２１９８點，跌１點，低水６１點，最新報
１２２１８點，升１９點，低水４１點，合約成交６８０張。（ｊｎ）
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