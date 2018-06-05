《經濟通通訊社５日專訊》上諭集團（０１６３３）發盈警，預料截至３月底止年度業績轉
盈為虧，主要由於收入減少及承造項目之整體毛利率下降。收入減少主要由於一項合約金額約１
﹒９８億元的地基工程項目延遲開工，因此該項目於去年度並無產生任何收入。（ｃｈ）
05/06/2018 17:16
【企業盈警】上諭集團（１６３３）料去年度業績轉虧
《經濟通通訊社５日專訊》上諭集團（０１６３３）發盈警，預料截至３月底止年度業績轉
盈為虧，主要由於收入減少及承造項目之整體毛利率下降。收入減少主要由於一項合約金額約１
﹒９８億元的地基工程項目延遲開工，因此該項目於去年度並無產生任何收入。（ｃｈ）
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