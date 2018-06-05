【新股上市】消息指：小米承銷團包括３家國際大行及６家中資行

《經濟通通訊社５日專訊》市場消息指，小米承銷團名單，包括３家國際大行及６家中資行

。六家中資行分別是中金公司和中銀國際、農銀國際、建銀國際、工銀國際及招銀國際，而三家

國際投行分別是瑞信、德銀和摩根大通。

知情人士稱，這個承銷團名單體現了ＣＤＲ和港股一起同步上市新形勢下的新特點。

（ｊｎ）

