《經濟通通訊社５日專訊》市場消息指，小米承銷團名單，包括３家國際大行及６家中資行
。六家中資行分別是中金公司和中銀國際、農銀國際、建銀國際、工銀國際及招銀國際，而三家
國際投行分別是瑞信、德銀和摩根大通。
知情人士稱，這個承銷團名單體現了ＣＤＲ和港股一起同步上市新形勢下的新特點。
（ｊｎ）
05/06/2018 17:40
【新股上市】消息指：小米承銷團包括３家國際大行及６家中資行
《經濟通通訊社５日專訊》市場消息指，小米承銷團名單，包括３家國際大行及６家中資行
。六家中資行分別是中金公司和中銀國際、農銀國際、建銀國際、工銀國際及招銀國際，而三家
國際投行分別是瑞信、德銀和摩根大通。
知情人士稱，這個承銷團名單體現了ＣＤＲ和港股一起同步上市新形勢下的新特點。
（ｊｎ）
|中國故事05/06/2018
【債務風險】報道指哈工大集團曝7.5億債務違約 新華富時踩雷
|國際動態05/06/2018
特金會選址 美屬意聖淘沙嘉佩樂
|生財有道04/06/2018
【蔽日無光】最嚴光伏新政拆補貼溫床 逆轉行業生態 勢掀洗牌潮
|生財有道04/06/2018
蘋果WWDC今起舉行 黃德几：中興陰霾下刺激作用料短暫
|FOCUS04/06/2018
【FOCUS】拒簽長協議談判陷僵局 Smart侵侵恐對華徵稅
|興證快訊04/06/2018
歐債危機
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰