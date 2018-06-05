【企業盈警】雲裳衣（１７０９）料去年度純利跌３０至４０％

《經濟通通訊社５日專訊》雲裳衣（０１７０９）發出盈警，預料截至３月底止年度純利按

年跌３０至４０％，主要由於以股份為基準的付款確認一次性非現金開支約５３０萬元，以及轉

往主板上市確認非經常性專業費用約２１０萬元。（ｃｈ）

