《經濟通通訊社５日專訊》雲裳衣（０１７０９）發出盈警，預料截至３月底止年度純利按
年跌３０至４０％，主要由於以股份為基準的付款確認一次性非現金開支約５３０萬元，以及轉
往主板上市確認非經常性專業費用約２１０萬元。（ｃｈ）
05/06/2018 18:22
【企業盈警】雲裳衣（１７０９）料去年度純利跌３０至４０％
《經濟通通訊社５日專訊》雲裳衣（０１７０９）發出盈警，預料截至３月底止年度純利按
年跌３０至４０％，主要由於以股份為基準的付款確認一次性非現金開支約５３０萬元，以及轉
往主板上市確認非經常性專業費用約２１０萬元。（ｃｈ）
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